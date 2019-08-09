В России представили список отечественного ПО для замены зарубежного

Софт был отобран на основе актуальности, популярности приложений для пользователей, их функциональности и наличия возможности дополнительной настройки.

Специалисты Института развития интернета (ИРИ) составили список продуктов программного обеспечения российского производства для возможной предустановки на ноутбуки и стационарные компьютеры. Данный софт призван заменить или выступить дополнительным аналогом к иностранным программам и приложениям. Список создавался с учётом работы на двух операционных системах — Windows и MacOS.

Как рассказали ТАСС авторы списка, для отбора программ были отобраны восемь категорий: браузеры и поисковики, почтовые клиенты, облачные хранилища, карты, музыкальные сервисы, редакторы документов, мессенджеры и цифровое TV. Эксперты отмечают, что в шести из этих категорий российские программы и приложения не только могут составить конкуренцию иностранным аналогам, но уже пользуются большой популярностью. Например, приложения "Яндекс.Музыка" и Boom от "ВКонтакте" названы достойной альтернативой западным приложениям iTunes и Pandora. Или облачные хранилища "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru" в сопоставлении программам iCloud и One Drive.

Вместе с тем ИРИ признал, что среди почтовых клиентов не удалось обнаружить аналоги иностранным предустанавливаемым приложениям, поскольку многие россияне предпочитают работать с почтой через браузер. Также эксперты не нашли серьёзных конкурентных преимуществ у отечественных программ ICQ и "Тамтам" перед более популярными иностранными аналогами.

— У пользователя, на наш взгляд, должно быть полноценное меню выбора предустановленного ПО, которое включало бы и российские продукты. Ведь в шести категориях из восьми проанализированных мы имеем конкурентоспособные, качественные аналоги, — отметил генеральный директор ИРИ Сергей Петров.

Как сообщал Лайф, в середине текущего лета на рассмотрение в Госдуме был принят законопроект о поддержке российского ПО для смартфонов. В случае его принятия он может вступить в силу уже с 1 января 2020 года.