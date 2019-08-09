На Украине объяснили решение пропустить российский самолёт

"Украэрорух" не мог поступить иначе в экстренной метеоситуации, коей является гроза.

Украина разрешила российскому самолёту пролететь над своей территорией вопреки запрету, чтобы избежать возможной аварийной ситуации. Об этом заявила пресс-секретарь ГП "Украэрорух" Руслана Данылив.

— Если, не дай боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины, — объяснила она в эфире ObozTV.

Данилив назвала неприемлемыми звучащие в соцсетях обвинения в "зраде" (предательстве. — Прим. Лайфа) из-за допуска российского авиалайнера в воздушное пространство Незалежной. По её словам, предприятие не могло поступить иначе в экстренной метеоситуации, коей является гроза.

Как сообщал Лайф, самолёт авиакомпании "Глобус" находился в украинском воздушном пространстве 26 минут. Разрешение на пролёт было дано, несмотря на введённые Киевом ограничения относительно авиасообщения Украины и России и запрет на транзитные полёты.