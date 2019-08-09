Суд заставил уборщицу выплатить 2 миллиарда рублей по долгам подставной фирмы

С её нынешней зарплатой навязанные долги женщине придётся выплачивать около 22 тысяч лет.

Уборщица из подмосковного Воскресенска обязана выплатить долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона исполнительного сбора. Так постановил Дорогомиловский районный суд Москвы. Оказалось, что женщина подписала документы об учреждении фиктивной фирмы. Историю рассказывают "Воскресенские деловые вести".

Должница миллиардов дворник ЖКХ Бодрова С.Н. поехала устраиваться в Москву в какую-то компанию курьером. Неизвестные ей люди повели её к нотариусу и оформили на должность директора и соучредителя компании "Реалити плюс".

Бодрова по документам стала поручителем договора перед "Судостроительным банком", с которым "основанная" ею же фирма заключила кредитный договор на 32 миллиона долларов. Банк лопнул, а его права востребования перешли к Агентству по страхованию вкладов, которое судилось с женщиной.

— Половина от заработной платы дворника Бодровой, то есть семь с половиной тысяч рублей от пятнадцати тысяч будет уходить в счёт погашения долга, — пишет издание.

Искать реальных виновников в Агентстве страхования вкладов не планируют. С учётом названных сумм женщине придётся выплачивать свой долг более 22 тысяч лет.

Однако этой весной правоохранителям удалось в Ростовской области задержать "чёрных обнальщиков", которые, по предварительным данным, незаконно вывели один миллиард рублей с помощью 200 фирм-однодневок.