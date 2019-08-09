Количество пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло десяти

Ещё два человека обратились за медицинской помощью после двух новых взрывов на военном арсенале рядом с Ачинском Красноярского края. Таким образом, число пострадавших достигло десяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
— Медицинская помощь амбулаторно оказана шести пострадавшим, ещё четверо госпитализированы, — уточнил собеседник агентства.
Ранее Лайф сообщал, что четверо госпитализированы, ещё четверо отпущены на амбулаторное лечение. В результате детонации снарядов повреждены дорожное покрытие, стены домов и кузова автомобилей. Назывались возможные причины случившегося.
Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов под Ачинском, погиб один человек. По предварительной информации, причиной инцидента стал человеческий фактор.
Через несколько дней в Ачинском районе был снят режим ЧС и жители Ачинска начали возвращаться в дома. Военные приступили к разминированию территории. Лайф опубликовал видео процесса разминирования, в ходе которого один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram