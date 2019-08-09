Онищенко назвал проблемой число старородящих женщин в России

По его мнению, хорошо, если женщина рожает в 26 лет, но плохо, если только первенца.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал результаты исследования Росстата, согласно которым россиянки чаще всего рожают первого ребёнка в 26 лет.

— Безусловно, для нас это серьёзная, удручающая проблема. Хотя в Европе дела ещё хуже, потому что там женщины впервые становятся матерями обычно в 34 года, — заявил он в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам Онищенко, хорошо, если женщина рожает в 26 лет, плохо — если рожает первенца. Поскольку этот возраст является пиком репродуктивности.

— Если в 26 лет женщина рожает только первого ребёнка, то это не очень хорошо как для матери, так и для малыша, — подчеркнул он.

Кроме того, депутат отметил, что в медицинской терминологии женщин, рожающих первого ребёнка после 25 лет, называют старородящими.

Ранее Лайф писал, в каком возрасте рожают первенца в разных странах.