Lego презентовала конструктор к 25-летию сериала "Друзья"

В наборе будет 1079 элементов. Рекомендованный возраст "игры" с набором — от 16 лет.

Набор Lego, посвящённый сериалу "Друзья", собирается продавать компания-производитель с 1 сентября. Об этом она сообщила на своём сайте.

В коробке Lego Ideas: Central Perk можно найти фигурки Рэйчел Грин, Росса Геллера, Чендлера Бинга, Моники Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе и Гюнтера. А интерьером для героев послужит кофейня из сериала.

Конструктор выпущен к 25-летию "Друзей". Цена коробки составит почти 70 долларов, то есть около 4,5 тысячи рублей.

Весной этого года появилась информация, что в LEGO создали конструкторы на похоронную тематику, которые продаются в Австрии. Однако в компании заверили, что пластиковый крематорий собрали из деталей других коллекций.