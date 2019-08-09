Lego презентовала конструктор к 25-летию сериала "Друзья"

Could we BE any more excited to build Central Perk?! ☕️ #Friends25 https://t.co/ID4dAfG8TZ pic.twitter.com/MQDHFnym4V— LEGO (@LEGO_Group) 8 августа 2019 г.
Набор Lego, посвящённый сериалу "Друзья", собирается продавать компания-производитель с 1 сентября. Об этом она сообщила на своём сайте.
В коробке Lego Ideas: Central Perk можно найти фигурки Рэйчел Грин, Росса Геллера, Чендлера Бинга, Моники Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе и Гюнтера. А интерьером для героев послужит кофейня из сериала.
Конструктор выпущен к 25-летию "Друзей". Цена коробки составит почти 70 долларов, то есть около 4,5 тысячи рублей.
Весной этого года появилась информация, что в LEGO создали конструкторы на похоронную тематику, которые продаются в Австрии. Однако в компании заверили, что пластиковый крематорий собрали из деталей других коллекций.
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