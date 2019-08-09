Демограф прокомментировал рост числа старородящих женщин в России

По его словам, теперь россиянки ответственнее подходят к планированию и воспитанию ребёнка.

В России женщины всё чаще рожают первого ребёнка после так называемого пика фертильности в 24 года. Однако некоторые специалисты уверены, что это не является плохим сигналом, сообщает News.ru.

— Это число будет и дальше расти, и это ни о чём не свидетельствует. Свидетельствует только о том, что этот пик фертильности был придуман. Ничего за этим пиком не стоит. Просто женщины предпочитают ответственное родительство, — пояснил старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Борис Денисов.

В прошлом году большинство российских женщин родили первого ребёнка в 26 лет, а второго — в 30. Третьи роды чаще всего были у 31-летних мам, а четвёртые — у 33-летних. При этом в Росстате отметили, что пятого ребёнка рожают в основном в 34 года.

Однако ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал увеличение количества старородящих женщин "серьёзной удручающей проблемой".