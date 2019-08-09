На Сицилии байкер насмерть сбил российскую туристку

После ДТП женщина пролежала несколько дней в коме, но так и не пришла в сознание.

60-летняя жительница Вологды Дина Бортник не вернулась из путешествия по Сицилии. Женщину на острове сбил мотоциклист, сообщает vologda-poisk.ru

Женщина 35 лет руководила музыкальной частью Вологодского драмтеатра. И не только подбирала музыку для постановок любых жанров, но и выступала автором-композитором многих театральных произведений.

Несколько лет назад Бортник удостоили премии Вологодской области за создание музыкального оформления к спектаклю "Святая обитель", с которым театр был представлен на международном театральном фестивале.

Несколько месяцев назад в Италии перевернулся автобус с туристами. В ДТП погибла 40-летняя россиянка, ещё 19 наших соотечественников получили травмы. Состояние троих граждан РФ оценивается как тяжёлое и средней тяжести.