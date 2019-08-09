Стало известно время пуска последней ракеты "Союз" с украинской системой

С "Союзом-ФГ" полетит пилотируемый корабль "Союз МС-15" с первым космонавтом из ОАЭ.

NASA сообщило время пуска последней ракеты-носителя "Союз" с украинской системой управления.

На сайте организации сообщается, что запуск ракеты с кораблём "Союз МС-15" с космодрома Байконур запланирован на 25 сентября в 16:57 мск, стыковка корабля с МКС — в 23:00 мск.

С помощью ракеты также отправят пилотируемый корабль "Союз МС-15" с первым космонавтом из ОАЭ. В июне прошлого года Роскосмос и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида заключили соглашение о полёте первого космонавта из ОАЭ на МКС. В сентябре 2018 года началась подготовка двух кандидатов в подмосковном Центре подготовки космонавтов.

25 сентября ракету "Союз-ФГ" в последний раз запустят с украинской системой управления.

Ранее с Байконура стартовала ракета с грузовым кораблём "Прогресс МС-12".