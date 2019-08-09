В Белоруссии нашли 50-летнюю записку в Т-34

В Посольство Узбекистана уже направили просьбу найти автора послания или его родственников.

Записку 50-летней давности обнаружили внутри танка-памятника на пьедестале на Советской площади в Гродно. Её нашли во время ремонтных работ, городское ЖКХ начало поиски автора записки, чтобы пригласить его в Белоруссию. Об этом сообщает агентство Sputnik.

— Свёрнутые листики лежали в разбитом сосуде, который обнаружили внутри танка, когда рабочие открыли заваренный люк Т-34-85, — рассказал агентству заместитель гендиректора по идеологической работе Гродненского городского ЖКХ Сергей Семашко.

На данный момент ведутся ремонтные работы пьедестала. Специалисты обследуют памятник на наличие скрытых дефектов.

В Т-34 нашли две записки, датированные 4 ноября 1967 года. В одной из них говорится, что танк устанавливали гвардейцы воинской части № 12324. Скорее всего, сосуд с посланием в будущее солдаты бросили внутрь танка в самый последний момент, когда заваривали крышку люка. Вторая записка более содержательная — в ней солдат указал своё имя и адрес. Автор послания написал: "Сын узбекского народа Эшбоев Чори".

По словам Семашко, сейчас автору записки должно быть около 70 лет. В Посольство Узбекистана в Белоруссии уже направили просьбу найти мужчину или его родственников.

Оригиналы записок передадут историкам для дополнительного изучения. Содержание записок позволило узнать точную дату завершения установки Т-34 на пьедестал — 23 февраля 1968 года, в честь подвига 2-го и 3-го Белорусских фронтов, которые освободили Гродно 24 июля 1944 года.