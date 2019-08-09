Турецкий политик объяснил, почему Эрдогану лучше признать Крым российским

По его мнению, для дальнейшего развития отношений двух стран остаётся лишь "открыто сказать народу", чей на самом деле полуостров.

Президенту Турции Реджепу Эрдогану стоит признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара называет себя стратегическим партнёром Москвы. Об этом сказал глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, чьи слова приводит РИА "Новости".

По мнению политика, Россия оставляет дверь открытой после своей реакции на заявление турецкого лидера о непризнании полуострова.

— Как верно подметил депутат парламента Крыма Владислав Ганжара, если Анкара считает себя стратегическим партнёром РФ, ей нужно понимать, что полуостров — неотъемлемая часть России, — подчеркнул Перинчек.

Как отметил турецкий парламентарий, Эрдоган "понимает, что Крым принадлежит России", а для дальнейшего развития отношений двух стран остаётся лишь "открыто сказать об этом народу".

Ранее президент Турции Реждеп Эрдоган заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает" и продолжит защиту прав крымских татар.