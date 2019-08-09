В ДНР заявили о двух погибших в результате обстрела со стороны Украины

В непризнанной республике отметили, что подобные обстрелы — это способ спровоцировать на нарушение достигнутых договорённостей.

Два человека погибли при обстреле населённого пункта Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики, говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.

— Вопреки договорённостям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтернову выпущены снаряды калибром 120 мм, применены автоматические гранатомёты и стрелковое оружие, также по центру населённого пункта вёлся огонь из БМП. Более того, в результате этого подлого обстрела двое защитников нашей республики скончались от полученных ранений, — заявил Пушилин.

По его словам, подобные обстрелы — это способ спровоцировать республику на нарушение достигнутых договорённостей. Пушилин также повторил призыв к международным наблюдателям вмешаться и принудить Киев к выполнению взятых на себя обязательств, а если Украина продолжит "нарушать своё слово", то "будет дан симметричный ответ".

Напомним, 21 июля в Донбассе наступило бессрочное перемирие, однако украинская сторона так и продолжает обстреливать территории непризнанных ДНР и ЛНР.

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