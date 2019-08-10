В Британии устранили неполадки, приведшие к массовому отключению электричества

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Фото © Twitter / Ais Green

По словам оператора энергосистемы, сбой вряд ли мог стать результатом кибератаки.

Оператор Единой британской энергосистемы — компания National Grid — сообщил об устранении неполадок, ставших причиной массового отключения электричества по всей стране.

Система работает в обычном режиме, — сказано в сообщении оператора.

На данный момент выясняются причины произошедшего, однако, как рассказали представители компании, сбой вряд ли мог стать результатом кибератаки.

Перебои с подачей электричества в Лондоне вызвали проблемы с сообщением метро, часть светофоров перестала работать. Некоторые станции столичной подземки остались без света.

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