В Британии устранили неполадки, приведшие к массовому отключению электричества

Оператор Единой британской энергосистемы — компания National Grid — сообщил об устранении неполадок, ставших причиной массового отключения электричества по всей стране.
16:38 from Highbury and islington get well soon. Driver handled it well ! #powercut @GNRailUK pic.twitter.com/ZkIEzlYKGr— George keogh (@georgeykeogh) August 9, 2019
— Система работает в обычном режиме, — сказано в сообщении оператора.
No power on the platforms pic.twitter.com/Uo2simwM57— Ais Green (@AislingJane_) August 9, 2019
На данный момент выясняются причины произошедшего, однако, как рассказали представители компании, сбой вряд ли мог стать результатом кибератаки.
Перебои с подачей электричества в Лондоне вызвали проблемы с сообщением метро, часть светофоров перестала работать. Некоторые станции столичной подземки остались без света.
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