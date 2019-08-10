Российские военнослужащие победили на армейских играх в Приднестровье

Третьи армейские игры "Воин содружества — 2019" в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) завершились победой команды Оперативной группы российских войск (ОГРВ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Приднестровья.

В течение недели за звание лучших боролись снайперы, разведчики, санитары, ремонтники, специалисты связи и тыла — всего семь номинаций. В последний день показать мастерство вышли экипажи боевых машин БТР-70 и БРДМ-2.

Команда ОГРВ стала лучшей в большинстве номинаций, а также в завершающем игры биатлоне боевых машин. Помимо российских военных за победу боролись шесть команд, представлявших различные силовые структуры и ведомства республики.