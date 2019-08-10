У границы с Мексикой неизвестные обстреляли американский катер

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Фото © Twitter / CBP RGV‏

Экипаж увидел четверых вооружённых людей, которые произвели около пятидесяти выстрелов.

На реке Рио-Гранде, отделяющей США от Мексики, четверо неизвестных открыли огонь по американскому пограничному катеру, сообщила пресс-служба Таможенной и пограничной службы США.

Сотрудники пограничной службы подверглись обстрелу с мексиканского берега, — сказано в сообщении.

На момент обстрела катер был недалеко от города Фронтон, штат Техас. Экипаж увидел на берегу Мексики четверых вооружённых, которые произвели по катеру около пятидесяти выстрелов.

Катер получил несколько пробоин в корпусе, но никто из находившихся на борту не пострадал, — отмечается в сообщении.

Власти США начали расследование произошедшего.

Ранее Лайф сообщил о стрельбе в Чили, в результате которой погибло пять человек.

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