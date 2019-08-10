Число погибших при испытаниях Росатома под Архангельском возросло до пяти

Кроме того, ещё трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Пять сотрудников госкорпорации "Росатом" погибли при испытаниях жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области. Об этом пишет ТАСС.

— В Архангельской области на военном полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибло пять сотрудников Росатома. Ещё трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести. В данный момент пострадавшие доставлены в специализированное медучреждение, им оказывается вся необходимая помощь, — приводит агентство комментарий департамента коммуникаций госкорпорации.

По информации Росатома, трагедия произошла во время работ по инженерно-техническому сопровождению изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

Напомним, взрыв на военном полигоне в посёлке Нёнокса Архангельской области произошёл 8 августа. Тогда сообщалось о двух погибших.