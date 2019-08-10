В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки

Эти меры помогут бороться с так называемыми "китайскими сетями", которые наносят вред окружающей среде.

В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.

По словам замглавы ведомства Василия Соколова, согласно новым правилам, рыбаки-любители не смогут использовать сети при ловле, кроме районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы является основным источником пропитания. При этом в указанных регионах власти будут ставить на учёт и маркировать такие орудия ловли.

Кроме того, появятся суточные нормы вылова рыбы, а также ограничения на подводную охоту.

Под запрет попадает не только использование сетей, но и их продажа. Как рассказал Соколов, такие меры помогут бороться с так называемыми китайскими сетями, которые наносят вред окружающей среде.

По словам замглавы ведомства, регулирование на уровне закона любительского рыболовства сетями впервые появляется в России.

В декабре прошлого года президент России подписал закон о любительской рыбалке, согласно которому можно заниматься ловлей свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, кроме других случаев, отдельно предусмотренных законом.