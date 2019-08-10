В Архангельскую область и Коми пришли ночные заморозки

В выходные, а также в начале следующей недели в Архангельской области и Республике Коми ожидаются ночные заморозки с температурой до -1 и -2 градусов соответственно.

— С 10 по 13 августа на территории Республики Коми в ночные часы местами ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов, — говорится в сообщении МЧС РФ по региону.

По данным регионального центра по гидрометеорологии, в ночь на субботу, 10 августа, заморозки ожидаются в северо-западных районах Коми, в ночь на воскресенье, 11-е, возможно продвижение и на центральные районы.