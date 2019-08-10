КНДР запустила две ракеты в Японское море

Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на военных.

По его информации, запуск произвели из города Хамхын, находящегося на северо-востоке КНДР. Минобороны Республики Корея внимательно следит за развитием ситуации.

Других подробностей на данный момент не приводится.

Ранее о подобном пуске стало известно 6 августа. По данным СМИ, в тот раз испытания тактических ракет КНДР проводились под руководством Ким Чен Ына.