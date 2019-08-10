Шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке в Ингушетии

Огонь ликвидировали, в тушении было задействовано 25 человек и семь единиц техники.

По предварительным данным, шесть человек пострадали в результате взрыва на газовой заправке в городе Сунжа на севере Ингушетии, сообщило региональное управление МЧС РФ РИА "Новости".

— По уточнённым данным, количество пострадавших выросло до шести человек, погибших нет, — сказали в ведомстве.

По данным ведомства, взрыв произошёл в 22:53 мск 9 августа в городе Сунжа на улице Свердлова. Все пострадавшие с ожогами разной степени тяжести были госпитализированы. При ликвидации пожара было задействовано 25 человек и семь единиц техники.