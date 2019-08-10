В России вступили в силу ограничения на ввоз персиков и слив из Китая

Представители китайской стороны пригласили специалистов Россельхознадзора посетить страну для инспекции мест выращивания культур.

С 10 августа Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая.

К косточковым культурам относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня и черешня, а к семечковым — яблоки, груша и айва.

Такое решение связано с тем, что в Россию поступала продукция из Китая, которая была заражена карантинными для РФ объектами.

Как ожидается, вопрос ограничений обсудят 12–14 августа на восьмом заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции в Циндао. Представители китайской стороны пригласили специалистов Россельхознадзора посетить страну также в сентябре для инспекции мест выращивания семечковых и косточковых культур.

Ранее Россия сняла ограничение на ввоз яблок из Белоруссии.