Fitch повысило рейтинг России до BBB

Международное рейтинговое агентство Fitch увеличило рейтинг России с уровня BBB– до BBB со стабильным прогнозом.

В агентстве указали, что РФ укрепила заслуживающую доверия устойчивую политическую базу, которая, во-первых, обеспечивает улучшенную макроэкономическую стабильность, во-вторых, снижает зависимость экономики от цен на нефть и, в-третьих, поддерживает возросшую стойкость к внешним потрясениям.

Fitch подчеркнуло также, что принятые Москвой меры позволят справиться с санкциями.

По словам вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, Fitch, по сути, вернулось к своей оценке уровня кредитного риска РФ до 2014 года. По его словам, повышение рейтинга — это ещё одно подтверждение адаптации российской экономики к вызовам и способности выйти на более высокие темпы роста.

В Минфине выразили надежду, что решение Fitch будет логичным основанием для повышения российского рейтинга другими агентствами "большой тройки".