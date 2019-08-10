ООН: Санкции США привели к нехватке лекарств и гибели иранцев

Из-за введённых против Ирана санкций США в стране наблюдается нехватка лекарств, которая привела к гибели мирных граждан. Об этом заявил спецдокладчик ООН Идрис Джазаири.

— Многочисленные достоверные источники указывают на ряд случаев неоправданных страданий и даже смертельных исходов из-за недоступности лекарств по причине санкций, — говорится в докладе Джазаири.

В документе также отмечается, что введённый 24 июня 2019 года пакет санкций США по своей сути представляет новую эскалацию конфликта, что ещё сильнее усугубит ситуацию и "подорвёт перспективы мирного урегулирования разногласий между этими двумя странами".

Кроме того, по мнению Джазаири, обострению поспособствует включение главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в чёрный список США, а также угрозы применения вооружённой силы со стороны американской администрации.