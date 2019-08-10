В ЛНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ

В Луганске призвали международные организации оказать давление на Киев для сохранения достигнутого перемирия.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) произвели обстрел района посёлка городского типа Калиново в ЛНР, сообщает пресс-служба управления Народной милиции.

— В 23:00 мск в пятницу, 9 августа, военнослужащие 72-й бригады ВСУ совершили обстрел наших позиций из станкового автоматического гранатомёта в районе населённого пункта Калиново, — сказано в сообщении.

В тексте отмечается, что подразделения ЛНР "придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаются на провокации".

— Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на Киев с целью сохранения достигнутого перемирия, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, по итогам встречи в Минске 17 июля участники переговоров объявили о бессрочном режиме прекращения огня в Донбассе с 21 июля. Однако в связи с недавней гибелью четверых военных в Киеве предложили приостановить минские соглашения.