Получивший от Неймара по лицу невежа подал в суд на футболиста

Болельщик футбольного клуба "Ренн", получивший по лицу от нападающего ПСЖ Неймара за многочисленные оскорбления в адрес бразильца и его команды, решил подать на футболиста в суд. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации журналистов, соответствующее заявление было подано болельщиком, имя которого не называется, после того как его адвокаты встретились с представителями Неймара.

Инцидент произошёл в конце апреля после кубкового матча "Пари Сен-Жермен" — "Ренн", в котором первые проиграли со счётом 5:6. Когда форвард с товарищами по команде поднимались по трибунам, один из фанатов соперника лихо оскорблял всех, кто проходил мимо него.

После этого многие пользователи Сети и фанаты футбола встали на защиту спортсмена, посчитав, что "пострадавшему" досталось по заслугам, а Неймар даже извинился за тот поступок. Правда, это не спасло его от дисквалификации.