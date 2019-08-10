В Бразилии перекрыли крупный канал поставки наркотиков в Европу

При обысках 20 адресов полиция арестовала два бизнес-джета, вертолёт, 11 дорогих автомобилей злоумышленников, а также крупную сумму денег.

Полиция Бразилии перекрыла крупный канал поставки кокаина в Европу, задержано пять человек, в том числе и один гражданин Нидерландов, сообщил телеканал Globo.

По оценкам полицейских, преступники ежемесячно перевозили в Европу около полутонны кокаина. По предположению следователей, наркотики доставлялись частными самолётами из Перу, Колумбии и Боливии в штат Гояс в центре Бразилии, затем через морские порты в штатах Сан-Паулу (на юго-востоке) и Пара (на севере) отправлялись в Бельгию, Германию, Нидерланды и Францию под видом законных товаров. Каждая такая транспортировка приносила банде около десяти миллионов долларов.

При обысках 20 адресов полиция арестовала два бизнес-джета, вертолёт, 11 дорогих автомобилей злоумышленников, а также крупную сумму денег.

Ранее в Новой Зеландии изъяли партию метамфетамина стоимостью 93 миллиона долларов США.