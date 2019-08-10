В МВД озвучили предварительную причину взрыва на газовой заправке в Ингушетии

Согласно предварительным данным от МВД по Республике Ингушетия, причиной взрыва на газовой заправке, в результате которого пострадало шесть человек, могло стать нарушение правил техники безопасности.

— Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, причиной взрыва является несоблюдение правил техники безопасности, — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что 9 августа в 22:53 мск в городе Сунжа на улице Свердлова произошёл взрыв на автомобильной заправке, в результате которого пострадало шесть человек. Все они были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, в ликвидации пожара было задействовано 25 человек и семь единиц техники.