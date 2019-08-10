Двое погибли и один тяжело ранен при столкновении двух лодок в Греции

Два человека погибли и ещё один получил серьёзные травмы при столкновении двух лодок неподалёку от побережья Греции. Об этом сообщает Amna.

По информации журналистов, быстроходная надувная лодка с 10 гражданами Франции на борту, среди которых было двое мужчин, три женщины и пять детей, на полном ходу врезалась в деревянную рыбацкую лодку, в которой находились трое граждан Греции — двое мужчин и одна женщина.

В результате деревянная лодка затонула, из троих пассажиров выжила только женщина, с тяжёлыми травмами она была доставлена в больницу. Сообщается, что все граждане Франции в момент происшествия были трезвы. Однако их тоже доставили в медучреждение в "профилактических целях". Причины случившегося устанавливаются.