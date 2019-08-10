СМИ сообщают о гибели сотрудников Минобороны и "Росатома" при ЧП на полигоне

В момент возгорания специалисты проверяли изотопные источники питания, которые были разработаны для жидкостной реактивной установки.

В результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли сотрудники "Росатома" и Минобороны РФ, сообщил источник в военном ведомстве РИА "Новости".

— Специалисты "Росатома" и Минобороны погибли на полигоне в Архангельской области в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки, — рассказал источник.

Как сообщили в ведомстве, в момент возгорания специалисты проверяли изотопные источники питания, которые были разработаны для жидкостной реактивной установки.

Ранее в "Росатоме" сообщили о гибели пяти своих специалистов при инциденте во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области. Губернатор области Игорь Орлов распорядился подготовить санавиацию из-за ЧП в воинской части.