За минувшие сутки "Авиалесоохрана" ликвидировала более 40 лесных пожаров

За прошедшие сутки "Авиалесоохрана" ликвидировала более 40 лесных пожаров общей площадью более 23 тысяч гектаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 9 августа в России ликвидирован 41 лесной пожар на площади 23 676 гектаров, — приводит РИА "Новости" текст сообщения.

Отмечается, что по состоянию на 00:00 мск 10 августа всего на территории России действовало 219 лесных пожаров на площади 228 840 гектаров, что превышает показатель предыдущего дня на 31 188 га.

По данным ведомства, наибольшая площадь пожаров, по которым ведутся работы по активному тушению, зафиксирована в Иркутской области — 128 482 гектара, также работы ведутся в Красноярском крае: 104 пожара на площади 92 215 гектаров.

Ранее Лайф сообщал о ликвидации 43 природных пожаров на общей площади более 3,9 га.