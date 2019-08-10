Путешественник хотел объехать мир на велосипеде, но погиб в ДТП

Он вёл блог, в котором рассказывал детям о странах, которые успел покорить на своём транспорте.

Японский путешественник мечтал объездить весь свет на велосипеде, но погиб в ДТП с грузовиком в Перу, сообщает телеканал NHK со ссылкой на правоохранительные органы.

31-летний уроженец города Сакура (префектура Тиба) Фумихико Сато прибыл в Перу 31 июля и погиб спустя четыре дня в городе Гуадалупито на севере страны. Сотрудники полиции задержали водителя грузовика и сейчас выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщает телеканал, в прошлом году Сато ушёл с работы в начальной школе, где преподавал восемь лет. Он вёл блог, в котором рассказывал детям о странах, которые он объехал на велосипеде. Своё увлечение он называл мирологией.

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