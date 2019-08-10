"Роскосмос" получил патент на "спутник-самоубийцу"

Изобретение направлено на ограничение срока существования космического аппарата на орбите.

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на создание саморазлагающегося в космосе спутника. Команду на самоуничтожение будут передавать с Земли в случае завершения эксплуатации космического аппарата или его выхода из строя, сказано в заявке на получение патента, доступной в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Изобретение направлено на ограничение срока существования космического аппарата на орбите. После того как завершится эксплуатация или спутник выйдет из строя, он "испарится" под действием факторов космического пространства, главным образом за счёт нагрева. Для этого авторы патента предложили создавать элементы таких спутников из материалов, которые имеют свойство сублимации — перехода при нагревании из твёрдого в газообразное состояние, минуя жидкую фазу.

Авторы предлагают покрывать материал спутников специальной защитной плёнкой, которая затем удаляется, или проводить самонагревание спутника до температуры плавления его элементов.

"Роскосмос" подал заявку на патент в 2017 году. В июне нынешнего года госкорпорации выдали соответствующий патент.

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