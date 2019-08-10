Власти Якутии погасят долги жителей, участвовавших в тушении пожаров

Правительство республики выделит средства из резервного фонда в размере 390,9 миллиона рублей.

Власти Якутии направят средства резервного фонда Правительства России на погашение задолженности перед теми, кто принимал участие в этом году в тушении пожаров, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Правительство республики приняло решение выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 390,9 миллиона рублей на тушение лесных пожаров. Эти средства направят на погашение кредиторской задолженности населения.

— Поступившие средства в первую очередь планируется направить на погашение кредиторской задолженности перед местным населением, привлечённым на тушение лесных пожаров в этом году, — рассказали в пресс-службе.

По информации Минэкологии Якутии на 9 августа, к тушению пожаров в республике привлечено всего 639 человек, среди них 150 являются местным населением.

Ранее в Сети появились кадры дыма от лесных пожаров в Якутии, который затмил солнце.