СМИ: В Йемене убит брат лидера движения хуситов

Подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah сообщил о смерти брата лидера движения "Ансар Алла" Абдул-Малика Аль-Хуси.
— МВД извещает о смерти Ибрахима Бадр Ад-Дина Аль-Хуси, убитого в результате вероломной атаки агрессоров в лице США, Израиля и Саудовской Аравии, — говорится в сообщении.
Погибший Ибрахим Бадр Ад-Дин приходился братом лидеру группировки "Ансар Алла" Абдул-Малику Аль-Хуси и двоюродным братом главе Высшего революционного совета Мухаммеду Али Аль-Хуси.
Военно-политический конфликт между повстанцами-хуситами и правительством в Йемене продолжается с 2014 года, с 2015 года на стороне властей выступает также коалиция нескольких стран, в которую входят США, Саудовская Аравия и Израиль.
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