Эксперт рассказала, как собраться в школу и не разориться

В первую очередь не стоит в самом начале года покупать тетради, ручки и прочую канцелярию впрок.

Подготовка ребёнка к новому учебному году — занятие хлопотное, зачастую нервное и порой затратное, однако для борьбы с последним есть несколько простых хитростей. Ими поделилась эксперт проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности Ольга Андреева в интервью РИА "Новости".

Во-первых, не стоит в самом начале года покупать тетради, ручки и прочую канцелярию впрок. Достаточно будет приобрести лишь необходимые для начала учёбы вещи, таким образом растягивая большие траты, лишь докупая всё, что нужно, в течение года по необходимости.

Также стоит провести ревизию оставшихся с прошлого года предметов школьного быта, ведь зачем покупать новую ручку, если и старая всё ещё пишет. Дети в возрасте девяти-десяти лет могут сделать это сами, а вот младшим школьникам без помощи родителей будет сложно. Причём делать это лучше всего в конце июня — июле, чтобы было время сориентироваться по ценам в магазинах.

Также некоторой выгоды можно добиться и при покупке школьной формы, например, если сшить её самим, ведь этого никто не запрещает делать, но лучше поинтересоваться в местной администрации, предусмотрены ли компенсации родителям при покупке одежды для ребёнка-школьника. И если таковые имеются, то воспользоваться ими.

Ещё одним важным моментом называется сам момент покупки одежды, ведь если её купить (или сшить) слишком рано, то ребёнок может элементарно вырасти и трата окажется напрасной.