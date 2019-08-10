В США Андрейченко обвинили в угрозе теракта из-за ношения оружия в Walmart

Ему грозит заключение сроком до четырёх лет, а также штраф в размере до десяти тысяч долларов.

В США предъявили обвинения в создании террористической угрозы Дмитрию Андрейченко, который пришёл в супермаркет Walmart с оружием и в бронежилете в Спрингфилде, штат Миссури. Об этом сказано в заявлении гособвинителя округа Грин Дэна Паттерсона.

— Гособвинитель округа Грин Дэн Паттерсон заявил, что 20-летнему Дмитрию Н. Андрейченко... сегодня (в пятницу по времени США, в субботу мск — ред.) предъявлены обвинения в создании террористической угрозы второй степени, — сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что Андрейченко грозит заключение до четырёх лет, а также штраф в размере до десяти тысяч долларов.

Напомним, Андрейченко вошёл в супермаркет Walmart с ружьём, в бронежилете и с сотней патронов и, распугав посетителей, ходил по магазину с тележкой. При этом он не предпринял враждебных действий.