В США арестовали мужчину, который хотел расстрелять синагогу или гей-бар

В его доме были обнаружены нарисованные от руки схемы предполагаемой атаки и чертежи взрывных устройств.

Сотрудники полиции Лас-Вегаса арестовали местного жителя Конора Климо, работающего охранником, который, по данным властей, собирался совершить нападение на синагогу или бар, специализирующийся на ЛГБТ-публике. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

По информации правоохранителей, 23-летний Климо на протяжении всего года при помощи зашифрованных интернет-чатов связывался с людьми, которые называли себя сторонниками превосходства белой расы, и интересовался созданием коктейлей Молотова и взрывных устройств в домашних условиях, а также обращался за советами по поводу выбора места для атаки.

Во время обыска в его доме были обнаружены нарисованные от руки схемы возможного нападения и прочая техническая литература, в которой было описано создание детонируемых по времени бомб, а также незарегистрированное огнестрельное оружие.

Кроме того, Климо рассказал полицейским, что пытался нанять человека без определённого места жительства, чтобы тот следил за конкретным баром, где, по мнению несостоявшегося стрелка, любила провести время ЛГБТ-публика. Ещё одним объектом для наблюдения арестованный назвал синагогу в Лас-Вегасе.

После озвученных обвинений в адрес мужчины судья постановил продлить арест Климо, ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов США.