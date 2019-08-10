В Японии заявили, что только Путин и Абэ решат проблему мирного договора

Встреча лидеров двух стран во Владивостоке в начале сентября может оказаться очень важной для этого вопроса.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин заинтересованы в развитии двусторонних отношений, и только они могут добиться решения проблемы мирного договора. Такое мнение выразил японский политик Мунэо Судзуки, занимающийся вопросами диалога Москвы и Токио в статье газеты Sankei.

— В России нет другого такого политика, как Путин, который был бы так же заинтересован в Японии. Среди японских политиков, кроме Абэ, также нет людей, которые были бы настолько хорошо знакомы с ведением дипломатии с Россией. Поэтому только они вдвоём могут решить эту проблему, — считает политик.

По мнению Судзуки, встреча лидеров двух стран во Владивостоке в начале сентября может оказаться очень важной. Несмотря на то что Абэ будет занимать свой пост ещё два года, политик уверен, что премьеру Японии и президенту России удастся найти новый подход к проблеме мирного договора.

Судзуки периодически встречается с Абэ и консультирует его по вопросам диалога с Россией. Так, ранее политик рассказал, что японский премьер-министр намерен добиваться прогресса по мирному договору в рамках встречи с Владимиром Путиным.