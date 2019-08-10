С экс-президента Панамы сняли обвинения и освободили из-под стражи

Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли, в июне прошлого года экстрадированный из США на родину, где против него были выдвинуты многочисленные обвинения, был признан невиновным и освобождён из-под домашнего ареста. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации журналистов, вынося вердикт экс главе государства, судья заявил, что, несмотря на всю серьёзность предъявленных обвинений, в частности, шпионаже за политическими противниками и жителями Панамы, прокуроры не смогли предоставить "убедительных доказательств", из-за чего у судей "возникли разумные сомнения".

Рикардо Мартинелли занимал пост президента Панамы с 2009 по 2014 год. Он покинул страну в конце января 2015 года, а в июне 2016-го панамский суд направил в США запрос на его экстрадицию, спустя год он был объявлен в международный розыск по подозрению в шпионаже, коррупции и нелегальной торговле национальными визами.