Полиция США обвинила спортсмена в употреблении кокаина, перепутав его с помётом

На автомобиле мужчины заметили два белых пятна, которые правоохранители сочли за наркотики.

В США с квотербека команды "Джорджия Саутерн" сняли обвинения после того, как выяснилось, что белой субстанцией на капоте его автомобиля оказался не кокаин, а птичий помёт, сообщает AP.

В полицейском отчёте Управления шерифа округа Салуды сказано, что Шая Вертса остановили патрульные за превышение скорости 31 июля. На его автомобиле заметили два белых пятна, которые правоохранители сочли кокаином. В отчёте указано, что Вертс пытался доказать правоохранителям, что это был птичий помёт, однако результаты анализа, который провели прямо на месте задержания, показали, что вещество было наркотиком.

Однако адвокат Вертса провёл более тщательный анализ вещества в лаборатории, который показал, что на капоте был помёт. В результате с квотербека сняли все обвинения.