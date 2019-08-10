Суд запретил американцу хвастаться "метанием игуаны"

Также мужчина приговорён к двум годам условно и штрафу за жестокое обращение с животными.

Судья из города Пейнсвилл, штат Огайо приговорил к двум годам условно местного жителя Арнольда Титера, который зашёл в местный ресторан и бросил живую игуану в его сотрудника. Об этом сообщает AP.

Согласно материалам следствия, мужчина в апреле текущего года зашёл в один из местных ресторанов, где по неустановленным причинам у него случился конфликт с персоналом. Поле непродолжительного и, вероятно, эмоционального диалога мужчина бросил меню в официантку и продолжил вести себя агрессивно.

Подоспевший менеджер пытался поговорить с Титером и выяснить, чего именно хочет буйный посетитель, но тот не был настроен на диалог и, очевидно, не найдя под рукой более подходящего предмета (меню-то он уже выбросил), достал из под толстовки рептилию длиной 61 сантиметр, раскрутил её за хвост, как пращу, и метнул в оппонента.

Теперь помимо отбывания условного срока мужчине также предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч долларов США за жестокое обращение с животными, поскольку игуана при попадании в менеджера сломала одну лапу. Кроме того, ему запрещено заводить домашних животных или проживать с ними в одном доме в течение пяти лет, но самое любопытное заключается в том, что ему официально запретили хвастаться своим "преступлением".