В Москве произошло крупное ДТП с цементовозом и грузовиком — видео

Людей на искорёженной остановке, к счастью, не было, поэтому пострадавших среди пешеходов нет.

На Московской кольцевой автодороге произошло крупное ДТП, в котором, по словам очевидцев с места, участвовало 12 автомобилей.

По данным Лайфа, один из участников аварии — цементовоз, протаранивший остановку. Людей на ней, к счастью, не было, поэтому пострадавших среди пешеходов нет.

Также, как видно на ролике, одна из машин частично оказалась под грузовиком.

По предварительным данным, травмы получили два человека, включая водителя цементовоза, они госпитализированы.

Движение на участке сильно затруднено, на месте работают дорожные службы.