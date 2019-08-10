В Калифорнии просят отменить закон, обязывающий фирмы брать женщин в руководство

Правозащитники считают, что эта норма вводит "квоты по признаку пола", что "вопиющим образом" противоречит как федеральным, так и местным законам.

Американская правозащитная организация Judicial Watch подала иск к властям Калифорнии из-за принятия закона, обязывающего компании, акции которых свободно обращаются на рынке, брать женщин в советы директоров. Об этом говорится в заявлении на сайте Judicial Watch.

Закон был подписан осенью 2018 года тогдашним губернатором Калифорнии Джерри Брауном. Согласно его нормам, к началу 2020 года в совете директоров компаний указанного типа, базирующихся в штате, должна быть минимум одна женщина. К концу 2021 года требования ужесточаются: если в компании будет пять директорских должностей, женщины должны занимать не менее двух из них. Если таких постов шесть и более, минимум три нужно будет предоставить женщинам. С компаний, нарушающих правила в первый раз, будут взыскивать штраф в размере 100 тысяч долларов, далее сумма может расти.

В организации считают, что закон вводит "квоты по признаку пола", что "вопиющим образом" противоречит как федеральным, так и местным законам. Правозащитники подчеркнули, что Judicial Watch выступает в защиту законов Калифорнии, запрещающих дискриминацию по половому признаку.

Иск подан Judicial Watch в суд Лос-Анджелеса от лица трёх налогоплательщиков Калифорнии. Они требуют, чтобы калифорнийские власти не тратили средства налогоплательщиков на применение этого закона. Они требуют признать его неправомочным с момента начала разбирательства.