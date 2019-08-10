В Приморье 18 туристов застряли на пляже из-за ливней

5

Фото © Pixabay

Люди остались отрезанными от цивилизации и самостоятельно выбраться с места отдыха не могут.

Восемнадцать любителей пляжного отдыха, среди которых также двое детей, из-за сильных ливней оказались заблокированы на берегу. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников МЧС России об ухудшении погодных условий, некоторые граждане отправились на отдых на побережье <...> Люди остались отрезанными и самостоятельно выбраться с места отдыха не могут, — говорится в сообщении ведомства.

По информации спасателей сложившаяся ситуация вызвана тем, что проезд к месту отдыха пролегал через устье ручья, однако из-за начавшихся ливней уровень воды в нём вырос настолько, что пересечь его на легковом транспорте не представляется возможным.

Спасатели вышли на связь с туристами и на лодках доставили им бутилированную воду, продукты питания и предметы первой необходимости. Отмечается, что в настоящее время эвакуировать людей не представляется возможным ввиду высокого уровня воды, который, впрочем, по словам представителей ведомства, идёт на спад.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×