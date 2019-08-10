В Приморье 18 туристов застряли на пляже из-за ливней

Люди остались отрезанными от цивилизации и самостоятельно выбраться с места отдыха не могут.

Восемнадцать любителей пляжного отдыха, среди которых также двое детей, из-за сильных ливней оказались заблокированы на берегу. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

— Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников МЧС России об ухудшении погодных условий, некоторые граждане отправились на отдых на побережье <...> Люди остались отрезанными и самостоятельно выбраться с места отдыха не могут, — говорится в сообщении ведомства.

По информации спасателей сложившаяся ситуация вызвана тем, что проезд к месту отдыха пролегал через устье ручья, однако из-за начавшихся ливней уровень воды в нём вырос настолько, что пересечь его на легковом транспорте не представляется возможным.

Спасатели вышли на связь с туристами и на лодках доставили им бутилированную воду, продукты питания и предметы первой необходимости. Отмечается, что в настоящее время эвакуировать людей не представляется возможным ввиду высокого уровня воды, который, впрочем, по словам представителей ведомства, идёт на спад.