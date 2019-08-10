Пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП в Тамбовской области

Пять человек погибли, ещё восемь пострадали в результате ДТП с участием минивэна и легкового автомобиля на трассе Тамбов — Воронеж.

Как стало известно Лайфу, авария произошла в районе 139-го километра трассы Р-193 неподалёку от села Шульгино, в минивэне погибло три пассажира, ещё семь человек пострадали. В легковушке погибли двое, ещё один ранен.

Известно, что среди пострадавших одна несовершеннолетняя. На месте работают аварийные службы, причина ДТП устанавливается.