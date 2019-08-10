Авиация Минобороны вновь начала сбрасывать воду на сгоревший склад боеприпасов

В Красноярском крае самолёты Ил-76 Министерства обороны России вновь начали сбросы воды на сгоревший склад артиллерийских боеприпасов, расположенный на территории воинской части. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.

— 10 августа экипажи самолётов совершат более 20 самолёто-вылетов для сброса воды на территорию склада. Каждый из самолётов доставит к месту сброса по 42 тонны воды, — приводит агентство слова пресс-службы.

Отмечается, что операция на объекте будет продолжаться "до полной проливки" территорий военного арсенала.

Напомним, днём 5 августа под Ачинском прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. Спустя два дня в районе был снят введённый режим ЧС и люди начали возвращаться в дома, а военные приступили к разминированию разлетевшихся снарядов.

Однако вскоре снаряды начали рваться вновь, была объявлена повторная эвакуация. Лайф опубликовал видео, как один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров, а также последствия новых взрывов.