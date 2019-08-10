Лайф публикует фото с места ДТП в Тамбовской области, где погибло пять человек

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места ДТП в Тамбовской области, в котором погибло пять человек и ещё восемь пострадали.

На кадрах видно, что в результате аварии одно из транспортных средств вылетело с дороги, а другое перевернулось на бок.

По предварительной информации, ДТП произошло после того, как микроавтобус Citroen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Fiat Ducato.

По данным Лайфа, среди пострадавших в аварии есть одна несовершеннолетняя.