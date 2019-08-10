В Китае из-за супертайфуна эвакуированы более миллиона человек

По меньшей мере 13 человек погибли, ещё 16 пропали без вести. Осадки будут выпадать на протяжении нескольких дней.

Super Typhoon Lekima loading in our city pic.twitter.com/EKfCkKlSEf — Helen Huang (@helenhuang03) 10 августа 2019 г.

Власти Китая эвакуировали более одного миллиона человек из районов, которые потенциально могут попасть под удар супертайфуна "Лекима", обрушившегося на побережье провинции Чжэцзян. В результате разгула стихии погибло 13 человек, ещё 16 числятся пропавшими без вести, сообщает CGTN.

Как уточняет The Japan Times, к настоящему моменту скорость ветра немного ослабла по сравнению с первоначальными 187 км/ч и циклон медленно движется в северном направлении — к Жёлтому морю.

Из-за непогоды были отменены сотни авиарейсов, частично прекращено железнодорожное, а также паромное сообщение между городами. Отмечается, что непогода в той или иной степени затронет восемь провинций, а также столицу страны, Пекин.

По прогнозам синоптиков, в юго-восточных районах Китая ожидаются шквалистый ветер и проливные дожди, есть вероятность наводнений и других катастроф, осадки продолжат выпадать как минимум до вторника, 13 августа. Информации о пострадавших и возможных жертвах пока нет.

Ранее Лайф сообщал, что в Китае из-за стихии был объявлен наивысший уровень опасности.