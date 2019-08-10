В Курганской области рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ рулевого управления.

Семь человек пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Инцидент произошёл на автодороге Курган — Куртамыш, сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

Как уточняет ТАСС, в автобусе марки Kia находилось 47 человек. Двое пострадавших — взрослый и несовершеннолетний — были госпитализированы.

Всех пассажиров транспортного средства осматривают врачи, решается вопрос доставки людей в пункт назначения.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ рулевого управления автобуса.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек в ДТП в Тамбовской области. Лайф публиковал фотографии с места смертельного столкновения двух микроавтобусов.