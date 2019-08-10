В Копенгагене у полицейского участка прогремел взрыв

В датском Копенгагене прогремел второй за последние несколько дней взрыв. На этот раз инцидент произошёл у полицейского участка в одном из районов недалеко от центра города, сообщается в твиттере местной полиции.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Ny bombe sprunget i København. Politistation Hermodsgade pic.twitter.com/cAQo9qQ49g — Christian Olsen (@colsen38) August 10, 2019

Напомним, вечером 6 августа мощный взрыв прогремел у здания налогового управления в Копенгагене. В результате пострадал один человек. В полиции случившееся назвали намеренной атакой.